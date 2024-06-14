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Сегодня, 19:07

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года

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«ПСЖ» в своих социальных сетях объявил о подписании контракта с 25-летним голкипером сборной России Матвеем Сафоновым до 2029 года.

«Добро пожаловать в Париж, Матвей», — сказано в заявлении клуба.

25-летний Сафонов в сезоне-2023/24 провел 30 игр за «быков», в которых пропустил 27 голов и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Всего за «Краснодар» вратарь сыграл 175 матчей, пропустил 208 голов и 53 встречи провел на ноль.

Сафонов с командой становился серебряным призером чемпионата России (2023/24) и дважды — бронзовым призером (2018/19, 2019/20), а также выходил в финал Кубка России-2022/23.

Матвей Сафонов
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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