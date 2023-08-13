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Сегодня, 12:11

«ПСЖ» объявил о возвращении Мбаппе к тренировкам с основой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основной командой парижан.

«После очень конструктивных, позитивных переговоров между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе перед матчем с «Лорьяном» игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды этим утром», — сказано в официальном заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выставил 24-летнему французу ультиматум, согласно которому он не будет допущен до матчей в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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