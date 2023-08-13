«ПСЖ» объявил о возвращении Мбаппе к тренировкам с основой

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основной командой парижан.

«После очень конструктивных, позитивных переговоров между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе перед матчем с «Лорьяном» игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды этим утром», — сказано в официальном заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выставил 24-летнему французу ультиматум, согласно которому он не будет допущен до матчей в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно.