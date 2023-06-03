«ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона

«ПСЖ» объявил об уходе форварда Лионеля Месси по окончании сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте парижан 3 июня.

«Клуб хотел бы тепло поблагодарить семикратного обладателя «Золотого мяча». «Пари Сен-Жермен» гордится тем, что получил в свое распоряжение лучшего игрока в истории, и желает Лео еще больших успехов до конца его карьеры», — написано в заявлении «ПСЖ».

Месси перешел во французскую команду в августе 2021-го на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Барселону».

В составе «ПСЖ» в общей сложности нападающий провел 74 матча, забил 32 гола и сделал 35 результативных передач. Вместе с красно-синими 35-летний аргентинский футболист дважды становился чемпионом Франции (2021/22, 2022/23) и обладателем Суперкубка страны-2022. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

3 июня в 22.00 мск «ПСЖ» сыграет с «Клермоном» в 38-м туре лиги 1.