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Сегодня, 23:17

«ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса из клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
Серхио Рамос.
Фото Reuters
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«ПСЖ» объявил об уходе защитника Серхио Рамоса из клуба.

37-летний испанец покинет команду на правах свободного агента, парижане не будут продлевать контракт с футболистом, который действует до конца июня 2023 года.

Рамос выступал за «ПСЖ» с июля 2021 года, на его счету 5 голов и 1 результативная передача в 57 матчах за команду. Вместе с клубом испанец дважды становился чемпионом Франции и один раз выигрывал Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в «Севилье», воспитанником которой является.

Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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