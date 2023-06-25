Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 07:53

«ПСЖ» объявит о назначении Энрике после достижения договоренности о расторжении контракта с Гальтье

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Официальное объявление о назначении Луиса Энрике главным тренером «ПСЖ» откладывается из-за переговоров парижан с действующим тренером команды Кристофом Гальтье, сообщает RMC Sport.

По информации источника, испанский специалист уже занимается подбором тренерского штаба для работы в «ПСЖ», но французский клуб пока не может договориться с Гальтье о расторжении соглашения. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Гальте дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Луис Энрике
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России
Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Хакими опроверг слухи о возможном переходе футболиста в «Манчестер Сити»

Месси рассказал об испорченных отношениях с болельщиками «ПСЖ»