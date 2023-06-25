«ПСЖ» объявит о назначении Энрике после достижения договоренности о расторжении контракта с Гальтье

Официальное объявление о назначении Луиса Энрике главным тренером «ПСЖ» откладывается из-за переговоров парижан с действующим тренером команды Кристофом Гальтье, сообщает RMC Sport.

По информации источника, испанский специалист уже занимается подбором тренерского штаба для работы в «ПСЖ», но французский клуб пока не может договориться с Гальтье о расторжении соглашения. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне «ПСЖ» с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, команда под руководством Гальте дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступила «Баварии» (0:1; 0:2).