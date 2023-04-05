«ПСЖ» опасается, что Неймар летом не пройдет медосмотр при трансфере в другой клуб

«ПСЖ» хочет летом продать нападающего Неймара, сообщает Le Parisien.

По данным источника, в клубе опасаются, что бразилец летом может не пройти медицинский осмотр при переходе в новую команду. В последние месяцы Неймара связывали с переходом в АПЛ, но его проблемы с физической формой, вероятно, помешают трансферу за большие деньги.

Информируется, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш настаивает на уходе форварда из-за его постоянной недоступности. Также руководство хочет полностью сосредоточить проект вокруг французского нападающего Килиана Мбаппе.

Сам Неймар, по данным The Athletic, не хочет покидать парижский клуб и будет рад провести оставшиеся годы своей карьеры в столице Франции. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

31-летний игрок получил травму лодыжки в матче с «Лиллем» 19 февраля и был вынужден перенести операцию в Дохе, которая была признана успешной. В настоящее время Неймар проходит обширную программу реабилитации, ожидается, что он не вернется в состав «ПСЖ» до конца сезона.

Всего на счету Неймара 20 матчей в текущем розыгрыше лиги 1, 13 голов и 11 результативных передач.