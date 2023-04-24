«ПСЖ» отпустит Месси бесплатно, клуб хочет сделать упор на молодых игроков

Сегодня, 11:06
Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси, скорее всего, этим летом покинет парижский клуб, сообщает Mirror.
По данным источника, руководство команды не спешит продлевать соглашение с аргентинцем. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хочет сделать акцент на молодых игроках, а не на звездных футболистах. Поэтому футболист может стать бесплатным агентом.
Будущее Месси зависит от финансовых возможностей «Барселоны», которая хотела бы вернуть игрока. Контракт форвада с «ПСЖ» истекает в июне этого года.