«ПСЖ» отпустит Месси бесплатно, клуб хочет сделать упор на молодых игроков

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси, скорее всего, этим летом покинет парижский клуб, сообщает Mirror.

По данным источника, руководство команды не спешит продлевать соглашение с аргентинцем. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хочет сделать акцент на молодых игроках, а не на звездных футболистах. Поэтому футболист может стать бесплатным агентом.

Будущее Месси зависит от финансовых возможностей «Барселоны», которая хотела бы вернуть игрока. Контракт форвада с «ПСЖ» истекает в июне этого года.