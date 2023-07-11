«ПСЖ» планирует лишить Мбаппе доступа к командному самолету

Будущее форварда Килиана Мбаппе в «ПСЖ» решится 17 июля, когда он присоединится к команде, сообщает Diario Sport.

По данным источника, если француз до этого времени не определится с решением по контракту, руководство лишит Мбаппе доступа к командному самолету и оставит его в Париже. Команда 22 июля отправится в турне по Японии.

Ранее сообщалось, что футболист прислал «ПСЖ» уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года.

Кроме того, с публичной критикой Мбаппе выступил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.