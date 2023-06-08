«ПСЖ» планирует подписать семерых новичков этим летом

«ПСЖ» собирается подписать контракты с 7 новичками в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что парижане подпишут полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте за 60 миллионов евро. По данным источника, остальные новички присоединятся к клубу на правах свободных агентов.

Также стало известно, что парижане подпишут контракт с вингером «Реала» Марко Асенсио, который покидает мадридский клуб после истечения действия контракта.

Ранее «ПСЖ» покинули Серхио Рамос и Лионель Месси. В среду, 7 июня, аргентинец объявил о том, что перейдет в «Интер Майами».