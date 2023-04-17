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Франция

Сегодня, 11:51

«ПСЖ» планирует расстаться с семью игроками в летнее трансферное окно

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш заявил, что в руководстве команды не собираются терпеть игроков, которые не оправдывают ожиданий, сообщает Le Parisien.

По информации источника, парижане собираются выставить на трансфер семь футболистов и не собирается продлевать с ними соглашение. Среди игроков называются полузащитники Витинья, Ренату Саншеш, Фабиан Руис и Карлос Солер, защитники Хуан Бернат и Серхио Рамос, а также нападающий Уго Экитике.

«ПСЖ» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 72 очка за 31 матч

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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