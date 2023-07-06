«ПСЖ» подписал Асенсио до 2026 года

Полузащитник сборной Испании Марко Асенсио стал игроком «ПСЖ». Контракт игрока рассчитан до июня 2026 года, сообщается на официальном сайте парижан.

27-летний футболист перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее у него истек срок контракта с «Реалом».

Асенсио играл в составе мадридского клуба с 2015 года. За это время он провел 286 матчей, в которых забил 61 мяч и сделал 32 голевые передачи. В «Реале» он завоевал 17 трофеев, трижды став чемпионом Испании и столько же раз выиграв Лигу чемпионов.