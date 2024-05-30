Романо: «ПСЖ» подпишет контракт с Сафоновым в июне

Вратарь «Краснодар» Матвей Сафонов близок к подписанию контракта с «Краснодаром», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, парижане официально оформит сделку с 25-летним россиянином в июне, однако контракт уже согласован с игроком и «Краснодаром». Ожидается, что соглашение будет рассчитано до лета 2029 года, а краснодарская команда получит около 20 миллионов евро плюс бонусы.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Его дебют в основной команде состоялся 13 августа 2017 года в игре 6-го тура РПЛ с «Амкаром» (1:1). Всего за «быков» он провел во всех турнирах 175 матчей (53 из них — на ноль) и пропустил 208 голов.

Вместе с «Краснодаром» голкипер становился серебряным и дважды бронзовым призером РПЛ, а также финалистом Кубка страны. За сборную России Сафонов провел 13 встреч.