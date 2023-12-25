Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:05

«ПСЖ» подпишет с защитником «Сан-Паулу» Беральдо контракт на пять лет

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Лукас Беральдо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«ПСЖ» согласовал условия контракта с защитником «Сан-Паулу» Лукасом Беральдо, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение с 20-летним бразильцем будет действовать пять лет.

На этой неделе футболист должен пройти медосмотр, после этого парижане объявят о трансфере официально.

Беральдо выступает за «Сан-Паулу» с 2020 года. Футболист провел за команду 52 матча и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

9 декабря сообщалось, что «Сан-Паулу» отказался продавать Беральдо в «Зенит» за 18 миллионов евро.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сан-Паулу
0
Читайте также
Костомаров назвал свои главные принципы в жизни
Валиева выступила под татарский саундтрек из сериала «Слово пацана»
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
РБК: Набиуллина не стала оценивать присуждение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Доннарумма назвал вратарскую работу самой сложной в футболе