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Сегодня, 20:43

«ПСЖ» предлагает 30 миллионов евро за защитника «Реала» Менди

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» сделал «Реалу» предложение о покупке защитника Ферлана Менди.

По информации El Nacional, парижане предлагают 30 миллионов евро за 27-летнего игрока в следующее трансферное окно. Однако, президент «Реала» Флорентино Перес отпустит защитника только за сумму в 45 миллионов евро.

Французский футболист играет за мадридский клуб с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл аз команду 25 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Источник: El Nacional
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Ферлан Менди
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