«ПСЖ» предлагает 30 миллионов евро за защитника «Реала» Менди

«ПСЖ» сделал «Реалу» предложение о покупке защитника Ферлана Менди.

По информации El Nacional, парижане предлагают 30 миллионов евро за 27-летнего игрока в следующее трансферное окно. Однако, президент «Реала» Флорентино Перес отпустит защитника только за сумму в 45 миллионов евро.

Французский футболист играет за мадридский клуб с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл аз команду 25 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.