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Сегодня, 10:21

«ПСЖ» предлагает Мбаппе 10-летний контракт на миллиард евро

Сергей Разин
корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» хочет сохранить форварда Килиана Мбаппе в команде, сообщает Marca со ссылкой на Central Defense.

По сведениям источника, руководство парижан готово предложить 24-летнему французу контракт на 10 лет, за которые он заработает один миллиард евро. Ответ игрока пока неизвестен.

Ранее появилась информация, что Мбаппе хочет покинуть команду, однако позже нападающий вернулся к тренировкам с «ПСЖ» и заявил, что не уйдет до конца контракта, который заканчивается летом 2024 года.

Также в СМИ сообщали, что Мбаппе может провести сезон-2023/24 на скамейке запасных, если не продлит контракт и откажется уходить в летнее трансферное окно.

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Килиан Мбаппе
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