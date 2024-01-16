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Сегодня, 10:42

«ПСЖ» предлагает Мбаппе более 100 миллионов евро за сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«ПСЖ» предложил нападающему команды Килиану Мбаппе новый контракт на сумму более 100 миллионов евро за сезон, сообщает журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

По информации источника, с предложением парижан не сможет сравниться ни один клуб. Предложение «Реала» на фоне «ПСЖ» выглядит пустяковым, несмотря на очевидно большие суммы.

Ранее журналист Абделла Булма сообщал, что 25-летний футболист не будет продлевать контракт с «ПСЖ» и покинет клуб летом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча, забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона.

Источник: RMC Sport
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Источник: Мбаппе не будет продлевать контракт с «ПСЖ»