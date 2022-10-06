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Сегодня, 08:08

«ПСЖ» предлагает Месси подписать новый контракт по схеме «1+1»

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP

«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси. Французский клуб предлагает 35-летнему аргентинцу подписать новое соглашение по схеме «1+1», сообщает Goal.

Решение о своем будущем нападающий будет принимать уже после чемпионата мира в Катаре.

Ранее появилась информация, что Месси покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французским клубом.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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