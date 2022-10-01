«ПСЖ» предложил Лионелю Месси новый контракт

1 октября, 15:58
«ПСЖ» предложил новый контракт нападающему Лионелю Месси, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Парижане предложили 35-летнему аргентинцу новое соглашение до июня 2024 года с опцией продления еще на 1 год.
Действующий контракт аргентинца с французским клубом рассчитан до конца текущего сезона.
25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.
Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после своего ухода из «Барселоны».
В сезоне-2022/23 он забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач в 11 матчах.
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Основные источники исследования