«ПСЖ» предложит Месси новый контракт после ЧМ

«ПСЖ» готовит предложение о продлении контракта нападающему команды Лионелю Месси, сообщает Goal.

По информации источника, Месси уже уведомлен, что после чемпионата мира в Катаре ему будет предложен новый контракт с парижским клубом. Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года с сохранением текущей зарплаты. Сам нападающий не против остаться в «ПСЖ», а клуб удовлетворен финансовой выгодой от присутствия аргентинца в клубе.

Также источник сообщает, что вероятность перехода Месси в «Интер Майами» или возвращения в «Барселону» летом 2023 года крайне маловероятно, несмотря на интерес этих клубов к аргентинцу.

35-летний аргентинец присоеденился к «ПСЖ» в августе 2021 года и провел за французский клуб 53 матча, забил 23 мяча и отдал 29 результативных передач.