«ПСЖ» претендует на полузащитника «Ювентуса» Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо находится в сфере интересов «ПСЖ», сообщает Le10Sport.

Сам 27-летний футболист склоняет к переходу в клуб из английской премьер-лиги.

Действующий контракт француза с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Рабьо провел 19 матчей за «старую сеньору» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.