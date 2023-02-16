0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:02

«ПСЖ» проведет новые переговоры с окружением Месси по новому контракту

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«ПСЖ» предпримет новую попытку договориться с нападающим Лионелем Месси о продлении контракта, сообщает RMC Sport.

Между представителями 35-летнего аргентинца и руководством клуба уже состоялась встреча, которая не привела к успеху.

Однако окружение игрока в настоящий момент находится на связи только с одним клубом — «ПСЖ». В ближайшие дни стороны проведут новую встречу.

Действующий договор Лионеля Месси с парижанами истекает по окончании сезона.

В этом сезоне у форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарову опять стало хуже? СМИ публикуют противоречивые новости
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Материалы сюжета: Месси: возвращение в «Барселону» или новый контракт с «ПСЖ»?
Отец Месси отверг возможность возвращения игрока в «Барселону»
Семья Месси готова к переезду в США
Отец Месси вернулся в Барселону после неудачных переговоров с «ПСЖ»
Месси передумал оставаться в Париже? Аргентинец может уйти вместе с Неймаром
Месси рассматривает два варианта ухода из «ПСЖ»
Может ли Месси не получить «Золотой мяч», если «ПСЖ» вылетит в 1/8 финала Лиги чемпионов?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отец Месси отверг возможность возвращения игрока в «Барселону»