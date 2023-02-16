«ПСЖ» проведет новые переговоры с окружением Месси по новому контракту

Сегодня, 21:02
«ПСЖ» предпримет новую попытку договориться с нападающим Лионелем Месси о продлении контракта, сообщает RMC Sport.
Между представителями 35-летнего аргентинца и руководством клуба уже состоялась встреча, которая не привела к успеху.
Однако окружение игрока в настоящий момент находится на связи только с одним клубом — «ПСЖ». В ближайшие дни стороны проведут новую встречу.
Действующий договор Лионеля Месси с парижанами истекает по окончании сезона.
В этом сезоне у форварда 15 голов и 14 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.