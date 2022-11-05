«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Арсенала»

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Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли может продолжить карьеру в чемпионате Франции, пишет в Twitter журналист Экрем Конур.
На 21-летнего бразильца претендует французский «ПСЖ». Парижане готовы предложить контракт игроку, если тот не сможет договориться с «канонирами» о новом трудовом договоре.
Действующий контракт Мартинелли с лондонцами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
В текущем сезоне форвард провел 17 матчей, записав себе в актив пять забитых мячей и две голевые передачи.
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Основные источники исследования