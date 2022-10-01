«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Влаховичу

1 октября, 16:37
Форвард «Ювентуса» Душан Влахович находится в сфере интересов «ПСЖ», утверждает Tuttosport.
Однако сам 22-летний сербский форварда пока не рассматривает вариант с уходом из туринского клуба.
Напомним, что Влахович пополнил состав «Ювентуса» в январе 2022 года. Сумма его трансфера из «Фиорентины» составила более 80 миллионов евро.
Всего за «бьянконери» он отыграл 29 матчей, забил 13 голов и отдал два результативных паса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования