«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Влаховичу

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович находится в сфере интересов «ПСЖ», утверждает Tuttosport.

Однако сам 22-летний сербский форварда пока не рассматривает вариант с уходом из туринского клуба.

Напомним, что Влахович пополнил состав «Ювентуса» в январе 2022 года. Сумма его трансфера из «Фиорентины» составила более 80 миллионов евро.

Всего за «бьянконери» он отыграл 29 матчей, забил 13 голов и отдал два результативных паса.