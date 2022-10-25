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«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу, сообщает L'Equipe.
25-летний испанец является для парижан запасным вариантом на тот случай, если клуб не сможет договориться по трансферу защитника «Интера» Милана Шркиньяра.
Контракт Торреса с «Вильярреалом» рассчитан до 2024 года. В договоре прописана сумма отступных 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Торрес провел за испанскую команду 14 матчей во всех турнирах.
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Основные источники исследования