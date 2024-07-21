«ПСЖ»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играм в межсезонье

В августе «ПСЖ» проведет два товарищеских матча. Парижане встретятся со «Штурмом» и «Лейпцигом».

Чемпионат Франции по футболу сезона-2024/25 стартует 18 августа и завершится 17 мая. 1-й тур лиги 1 стартует 18 августа, в воскресенье. «ПСЖ» в стартовом туре сыграет против «Гавра».

Расписание матчей «ПСЖ» летом 2024 года

7 августа, 19:30. «ПСЖ» — «Штурм»

10 августа, 19.00. «ПСЖ» — «Лейпциг»

В сезоне-2023/24 парижане выиграли чемпионат и Кубок Франции. Летом «ПСЖ» подписал российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Голкипер заключил с парижанами контракт до 2029 года.

Полностью расписание чемпионата Франции сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте