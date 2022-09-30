«ПСЖ» рассчитывает подписать новый контракт с Месси

«ПСЖ» рассчитывает подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси. Действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

По информации El Larguero, парижский клуб предложил 35-летнему аргентинцу однолетний контракт с опцией продления еще на год. Зарплата по нему будет 30 миллионов евро за сезон.

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и на правах свободного агента аргентинец перешел в «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач в 11 матчах.