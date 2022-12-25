«ПСЖ» рассчитывает подписать защитника «Арсенала» Салиба

«ПСЖ» заинтересован в защитнике «Арсенала» Вильяме Салиба, сообщает Media Foot.

Парижане рассчитывают убедить 21-летнего француза перейти к ним с учетом того, что у футболиста в июне 2023 года истекает контракт с «канонирами». При этом у «Арсенала» есть опция продления соглашения с футболистом на один год, но клуб все еще не воспользовался ей.

В сезоне-2022/23 Салиба забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.