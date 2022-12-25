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Франция

Сегодня, 09:58

«ПСЖ» рассчитывает подписать защитника «Арсенала» Салиба

Иван Торопцев
Корреспондент
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«ПСЖ» заинтересован в защитнике «Арсенала» Вильяме Салиба, сообщает Media Foot.

Парижане рассчитывают убедить 21-летнего француза перейти к ним с учетом того, что у футболиста в июне 2023 года истекает контракт с «канонирами». При этом у «Арсенала» есть опция продления соглашения с футболистом на один год, но клуб все еще не воспользовался ей.

В сезоне-2022/23 Салиба забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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