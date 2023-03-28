«ПСЖ» рассматривает кандидатуру Манчини на пост главного тренера

Стал известен еще один кандидат на пост главного тренера «ПСЖ» вместо Кристофера Гальтье.

Как сообщает Il Messaggero, будущее Гальтье в парижском клубе под вопросом из-за результатов команды. Нынешний тренер сборной Италии Роберто Манчини может быть заинтересован в переезде в другое место, и «ПСЖ» внимательно следит за этим вопросом.

Также, по данным источника, вариант с назначением Жозе Моуриньо, который сейчас тренирует «Рому», действительно существует. Опыт и лидерские качества португальского тренера особенно привлекательны для руководства парижан.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» провело встречу с главным тренером «Болоньи» Тиагу Моттой по поводу возможного назначения в парижский клуб.

58-летний Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Ранее он был главным тренером «Зенита», «Интера», «Манчестер Сити», «Лацио», «Фиорентины» и «Галатасарая».