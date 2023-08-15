«ПСЖ» рассматривает Кьезу на замену Неймара

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«ПСЖ» интересуется полузащитником «Ювентуса» Федерико Кьезой в качестве замены форварда Неймара, который продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».
По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» готов продать 25-летнего игрока и хочет получить за него 50-60 миллионов евро. Его соглашение с туринцами рассчитано еще на 2 сезона.
Сам футболист, скорее всего, готов сменить серию А на лигу 1.
Ранее игроком интерссовались «Астон Вилла» и «Ньюкасл», однако футболист отклонил предложение.
В минувшем сезоне 25-летний итальянец забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.