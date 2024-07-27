«ПСЖ» рассматривает Санчо в качестве альтернативы Уильямсу

«ПСЖ» продолжает искать варианты для усиления атакующей линии перед новым сезоном.

По данным RMC Sport, парижане по-прежнему проявляют интерес к фланговому нападающему «Атлетика» Нико Уильямсу. Однако конкуренция за футболиста с «Барселоной» мешает достичь договоренности с испанцем.

В качестве альтернативы «ПСЖ» рассматривает Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в дортмундской «Боруссии». В 21 матче за «шмелей» англичанин забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Этим летом 24-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед», контракт с которым рассчитан до 30 июня 2026 года.