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Сегодня, 18:27

«ПСЖ» рассматривает Санчо в качестве альтернативы Уильямсу

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«ПСЖ» продолжает искать варианты для усиления атакующей линии перед новым сезоном.

По данным RMC Sport, парижане по-прежнему проявляют интерес к фланговому нападающему «Атлетика» Нико Уильямсу. Однако конкуренция за футболиста с «Барселоной» мешает достичь договоренности с испанцем.

В качестве альтернативы «ПСЖ» рассматривает Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в дортмундской «Боруссии». В 21 матче за «шмелей» англичанин забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Этим летом 24-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед», контракт с которым рассчитан до 30 июня 2026 года.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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