«ПСЖ» рассматривает Санчо в качестве альтернативы Уильямсу

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«ПСЖ» продолжает искать варианты для усиления атакующей линии перед новым сезоном.
По данным RMC Sport, парижане по-прежнему проявляют интерес к фланговому нападающему «Атлетика» Нико Уильямсу. Однако конкуренция за футболиста с «Барселоной» мешает достичь договоренности с испанцем.
В качестве альтернативы «ПСЖ» рассматривает Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».
Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в дортмундской «Боруссии». В 21 матче за «шмелей» англичанин забил три мяча и отдал столько же результативных передач.
Этим летом 24-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед», контракт с которым рассчитан до 30 июня 2026 года.