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Франция

3 апреля, 13:35

«ПСЖ» может сделать Мбаппе капитаном, чтобы убедить его продлить контракт

«ПСЖ» рассматривает возможность передачи капитанской повязки Мбаппе
Карен Саркисян
Корреспондент

«ПСЖ» рассматривает возможность передачи капитанской повязки нападающему Килиану Мбаппе, сообщает Foot National со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, поражение от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов негативно повлияло на статус и авторитет нынешнего капитана парижского клуба Маркиньоса.

Отмечается, что 27-летнего бразильца считают ответственным за третий гол мадридского клуба.

При этом в «ПСЖ» считают, что передача капитанской повязки 23-летнему французу может убедить его продлить контракт, который рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе рассматривает два варианта продолжения карьеры. Он перейдет в «Реал» или останется в «ПСЖ», несмотря на интерес «Барселоны».

Источник: https://www.foot-national.com/ligue-1/psg-le-brassard-de-capitaine-un-argument-pour-prolonger-mbappe-769488
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