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«ПСЖ» — «Реймс»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Реймс» встретятся в чемпионате Франции 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP
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«ПСЖ» и «Реймс» встретятся в 19-м туре чемпионата Франции в субботу, 25 января. Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 23.05 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Реймс» можно в матч-центре нашего сайта.

Франция. Лига 1. 19-й тур
25 янв, 23:05. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Реймс

Встречу в Париже будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт». Доступ к контенту стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

У «ПСЖ» после 18 туров — 46 очков и первое место в турнирной таблице, предыдущим соперником парижан был «Ланс» (2:1). У «Реймса» — 21 очко и 13-е место, красно-белые в прошлое воскресенье сыграли вничью с «Гавром» (1:1).

Российский вратарь парижского клуба Матвей Сафонов провел в этом сезоне лиги 5 матчей и пропустил 4 гола.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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