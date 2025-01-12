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Сегодня, 21:30

«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Сент-Этьен» встретятся в чемпионате Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«ПСЖ» и «Сент-Этьен» встретятся в матче 17-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 12 января. Игра будет проходить на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на платформу.

С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Сент-Этьен» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 17-й тур
12 янв, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Сент-Этьен

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 40 очками, у «Сент-Этьена» — 16 очков. В 16-м туре «ПСЖ» победил «Монако» (4:2), а «Сент-Этьен» обыграл «Реймс» (3:1).

5 января «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции, победив вице-чемпиона «Монако» в Дохе, Катар (1:0).

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сент-Этьен
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