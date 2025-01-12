«ПСЖ» и «Сент-Этьен» встретятся в чемпионате Франции

«ПСЖ» и «Сент-Этьен» встретятся в матче 17-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 12 января. Игра будет проходить на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на платформу.

С ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Сент-Этьен» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 40 очками, у «Сент-Этьена» — 16 очков. В 16-м туре «ПСЖ» победил «Монако» (4:2), а «Сент-Этьен» обыграл «Реймс» (3:1).

5 января «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции, победив вице-чемпиона «Монако» в Дохе, Катар (1:0).