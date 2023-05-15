«ПСЖ» намерен избавиться от Неймара. Среди вариантов аренда или обмен в «Манчестер Сити»

«ПСЖ» намерен разорвать контракт с форвардом Неймаром, сообщает Sports Zone в Twitter.

По данным источника, руководство парижан вместе с футбольным советником Луишем Кампушем рассматривает различные варианты ухода игрока — аренду как с правом выкупа, так и без него.

Среди прочего в клубе не против обмена игрока в «Манчестер Сити» на полузащитника Бернарду Силву.

Ранее Le Parisien сообщал, что Неймар недоволен тем, что болельщики «ПСЖ» устроили акцию протеста рядом с его домом.

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах. В данный момент он восстанавливается после травмы голеностопа.