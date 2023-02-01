«ПСЖ» сообщил о полноценном переходе полузащитника Эрреры в «Атлетик»

«ПСЖ» на официальном сайте сообщил, что полузащитник Андер Эррера продолжит выступать за «Атлетик» на постоянной основе.

33-летний хавбек был арендован на сезон-2022/23 и теперь стал полноценным игроком команды из Бильбао.

При этом испанский клуб ранее объявил, что активировал опцию продления аренды на год — до лета 2024-го. О том, что переход теперь носит постоянный характер, не сообщалось.

В текущем сезоне полузащитник сыграл в составе «Атлетик» 11 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.