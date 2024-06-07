«ПСЖ» сообщил Сафонову, Доннарумме и Тенасу, что все трое будут бороться за место в старте

У Доннаруммы, Сафонова и Тенаса не будет четкой иерархии в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» сообщило трем голкиперам клуба, что в следующем сезоне не будет неприкасаемого основного вратаря, утверждает L'Equipe.

По данным источника, Матвей Сафонов, Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас имеют равные шансы на то, чтобы стать первым номером в воротах парижского клуба.

В сезоне-2023/24 именно Доннарумма был основным голкипером «ПСЖ».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «ПСЖ» и «Краснодар» достигли договоренности о Сафонова. Ожидается, что 25-летний голкипер подпишет с парижанами пятилетний контракт.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.