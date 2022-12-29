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«ПСЖ» обыграл «Страсбур». Неймар заработал удаление за симуляцию

Евгений Козинов
Корреспондент
28 декабря. «ПСЖ» — «Страсбур» — 2:1.
Фото AFP
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«ПСЖ» обыграл «Страсбур» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 2:1. Парижане продлили беспроигрышную серию в турнире.

На 14-й минуте защитник парижан Маркиньюс открыл счет. После перерыва он уже отправил мяч в свои ворота. Победу «ПСЖ» принес форвард Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 6-й добавленной минуте.

С 63-й минуте хозяева играли в меньшинстве, так как две желтые карточки получил нападающий Неймар. Сначала его наказали за фол, а затем — за симуляцию.

«ПСЖ» с 44 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Страсбур» идет на предпоследней строчке — 11 очков.

Франция. Лига 1. 16-й тур
28 дек, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Страсбур

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Страсбур
0
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