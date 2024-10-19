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«ПСЖ» — «Страсбур»: смотреть трансляцию матча лиги 1 онлайн

«ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в чемпионате Франции 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Reuters
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«ПСЖ» сыграет со «Страсбуром» в 8-м туре чемпионата Франции по футболу в субботу, 19 октября. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Страсбур» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры в России покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

По итогам 7-ми туров лиги 1 парижане набрали 17 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице. Клуб из Страсбурга с 10-ю баллами располагается на 7-й строчке.

Франция. Лига 1. 8-й тур
19 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Страсбур

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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