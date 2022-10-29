«ПСЖ» благодаря голам Месси, Мбаппе и Неймара обыграл «Труа»

Сегодня, 19:51
«ПСЖ» дома обыграл «Труа» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 4:3.
Парижане дважды отыгрывались в счете после дубля Мама Бальде. В составе «ПСЖ» забивали Карлос Солер, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.
В концовке встречи Анте Палаверса отыграл один мяч гостей.
Подопечные Кристофа Гальтье набрали 35 очков и лидируют в турнирной таблице лиги 1.
«Труа» с 13 очками опустился на 12-ю строчку.
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