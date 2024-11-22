«ПСЖ» и «Тулуза» сыграют в лиге 1 22 ноября

Матч 12-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Тулузой» состоится в пятницу, 22 ноября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

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Следить за ключевые событиями и узнать результат игры «ПСЖ» — «Тулуза» можно в нашем матч-центре.

Соперники провели по 11 матчей в лиге 1. Парижская команда российского вратаря Матвея Сафонова с 29 очками лидирует в таблице. Экс-голкипер «Краснодара» в этом сезоне провел в чемпионате Франции 3 матча и пропустил 2 гола. У «Тулузы» — 15 очков и 10-я строчка.