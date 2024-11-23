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Франция

Сегодня, 00:57

«ПСЖ» победил «Тулузу», Сафонов не пропустил

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Сафонов перед матчем с «Тулузой».
Фото AFP
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«ПСЖ» выиграл у «Тулузы» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 3:0. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс».

На 35-й минуте Жоау Невеш открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В конце второй половины отличились Лукас Беральдо и Витинья, доведя счет по крупного.

Российский голкипер парижской команды Матвей Сафонов начал игру в стартовом составе и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«ПСЖ» с 32 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Тулуза» идет на 10-й строчке — 15 очков.

Франция. Лига 1. 12-й тур
22 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:0
Тулуза

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза

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