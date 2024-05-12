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Франция

12 мая, 23:59

Гол Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Тулузой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«ПСЖ» — «Тулуза».
Фото Reuters
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«ПСЖ» на своем поле проиграл «Тулузе» в матче 33-го тура французской лиги 1 — 1:3.

Счет на 8-й минуте открыл Килиан Мбаппе, который провел свой последний домашний матч за «ПСЖ». 5 минут спустя гости отыгрались благодаря голу Тейса Даллинги.

Победу «Тулузе» принес гол Янна Гбоо на 68-й минуте. Окончательный счет в концовке установил Франк Магри.

«ПСЖ» (70 очков) лидирует в чемпионате Франции. Ранее парижане досрочно выиграли лигу 1. «Тулуза» (43) вышла на десятое место в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:3
Тулуза

В параллельных матчах «Ренн» сыграл вничью с «Лансом» (1:1), а «Лилль» переиграл «Нант» (2:1).

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:1
Ланс
Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:2
Лилль

Источник: Таблица лиги 1
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
0
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