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«ПСЖ» — «Тулуза»: смотреть трансляцию матча лиги Франции

«ПСЖ» примет «Тулузу» в 33-м туре чемпионата Франции 12 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «ПСЖ».
Фото AFP
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«ПСЖ» на своем поле примет «Тулузу» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 12 мая. Игра пройдет на стадионе «Парк де Принс» в Париже, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «ПСЖ» — «Тулуза» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 70 очками. «Тулуза» идет на 12-й строчке в лиге 1 с 40 баллами.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
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