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Сегодня, 16:15

«ПСЖ» — «Тулуза»: время начала и где смотреть матч в прямом эфире (видео онлайн)

«ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в финале Суперкубка Франции 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Reuters
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«ПСЖ» на своем поле примет «Тулузу» в финале Суперкубка Франции в среду, 3 января. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Тулуза» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции Суперкубка Франции не будет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Парижский клуб выиграл в лигу 1 в сезоне 2022 / 2023. «Тулуза» — победитель Кубка страны.

Изначально Суперкубок Франции был запланирован на 5 августа и должен был состояться в Бангкоке, но был перенесен на 3 января.
Франция. Суперкубок.
03 янв, 22:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Тулуза

Суперкубок Франции по футбол: турнирная таблица и новости

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
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