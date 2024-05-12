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«ПСЖ» — «Тулуза»: время начала и где смотреть последний матч Мбаппе в Париже

«ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в чемпионате Франции 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото AFP
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«ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в 33-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 12 мая. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Тулуза» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции матчей лиги 1 в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Например, на этой странице или в этой группе.

Домашняя игра станет последней на стадионе «Парк де Пренс» для французского нападающего Килиана Мбаппе. 10 мая форвард сделал заявление, что покинет парижский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. До конца сезона у гаражан еще две выездные игры в чемпионате и одна кубковая встреча в гостях.

Парижский клуб набрал 70 очков и возглавляет турнирную таблицу лиги 1. Фиолетовые располагаются на 12-й строчке чемпионата, в их активе — 40 баллов.

Франция. Лига 1. 33-й тур
12 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Тулуза

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
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