«ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в 33-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 12 мая. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «ПСЖ» — «Тулуза» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции матчей лиги 1 в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Например, на этой странице или в этой группе.

Домашняя игра станет последней на стадионе «Парк де Пренс» для французского нападающего Килиана Мбаппе. 10 мая форвард сделал заявление, что покинет парижский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. До конца сезона у гаражан еще две выездные игры в чемпионате и одна кубковая встреча в гостях.

Парижский клуб набрал 70 очков и возглавляет турнирную таблицу лиги 1. Фиолетовые располагаются на 12-й строчке чемпионата, в их активе — 40 баллов.

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