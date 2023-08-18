«ПСЖ» включил Мбаппе в заявку на матч с «Тулузой» в лиге 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал в заявку парижан на игру против «Тулузы» во втором туре французской лиги 1.

«ПСЖ» 13 августа объявил о возвращении 24-летнего француза к тренировкам с основной командой.

Ранее форвард был отстранен, потому что отказывался продлевать контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно. Его соглашение с клубом рассчитано до 2024 года.

«ПСЖ» сыграет с «Тулузой» в субботу, 19 августа. В первом туре команда Луиса Энрике сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0).