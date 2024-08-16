«ПСЖ» включился в борьбу за Райана Шерки

Полузащитник молодежной сборной Франции Райан Шерки может перейти из «Лиона» в «ПСЖ». По информации Foot Mercato, главный тренер парижской команды Луис Энрике инициировал переговоры по 20-летнему французу.

Шерки является воспитанником «Лиона». Его действующий контракт рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Шерки сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 9 голевых передач. На Олимпийских играх-2024 он со сборной Франции стал серебряным призером.