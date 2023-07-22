«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер

«ПСЖ» принял решение выставить на трансфер нападающего Килиана Мбаппе, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В пятницу стало известно, что парижский клуб не взял 24-летнего француза на предсезонный сбор в Японии. Руководство «ПСЖ» до 15 июля не получило от форварда ответа по поводу продления контракта или трансфера этим летом и считает, что игрок договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Мбаппе имеет действующий контракт с «ПСЖ» до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 французский форвард на клубном уровне забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.