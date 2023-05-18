«ПСЖ» выступил с заявлением о работе с фанатами клуба

«ПСЖ» на сайте опубликовал заявление, в котором рассказал о работе с болельщиками команды.

В сообщении говорится, что клуб стремится объединить все фанатские сообщества парижан.

«ПСЖ» ведет очень конструктивный диалог с болельщиками с целью обсуждения возможных улучшений условий пребывания фанатов на стадионе. «ПСЖ» считает, что болельщики являются основой клуба, поддерживая его в хорошие и плохие времена", — говорится в заявлении.

После 35 туров лиги 1 «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 81 очко.