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Франция

18 мая, 11:18

«ПСЖ» выступил с заявлением о работе с фанатами клуба

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» на сайте опубликовал заявление, в котором рассказал о работе с болельщиками команды.

В сообщении говорится, что клуб стремится объединить все фанатские сообщества парижан.

«ПСЖ» ведет очень конструктивный диалог с болельщиками с целью обсуждения возможных улучшений условий пребывания фанатов на стадионе. «ПСЖ» считает, что болельщики являются основой клуба, поддерживая его в хорошие и плохие времена", — говорится в заявлении.

После 35 туров лиги 1 «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 81 очко.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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