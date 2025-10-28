Видео
28 октября, 18:39

«ПСЖ» зафиксировал рекордную выручку по итогам сезона-2024/25

Алина Савинова

«ПСЖ» сообщил, что достиг рекордной выручки по итогам сезона-2024/25 в размере 837 миллионов евро.

367 миллионов евро из этой суммы составили коммерческие доходы. От проведения матчей клуб получил 175 миллионов евро прибыли.

В 2011 году «ПСЖ» перешел под управление Qatar Sports Investments. Отмечается, что оборот клуба с тех пор увеличился в девять раз.

В прошлом сезоне парижане завоевали пять трофеев: команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также победила в лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции.

  • zg

    Без бабла сейчас в ТОПы вообще трудно вылезти!)

    28.10.2025

  • zg

    Победа в ЛЧ,финал КЧМ,уже норм+остальное перечисленное!Фейр плей блюдется по самое не балуй!

    28.10.2025

  • DemolisherAjax

    Не иначе,как большая часть прибыли составили..скамейки которые каждый матч рекламирует Сафонов :) А если серьезно,без шейхов - ПСЖ середняк.

    28.10.2025

